8 falsi miti sulla decorazione da sfatare!

Un altro falso mito riguarda i fiori artificiali. Perché non dovrebbero essere decorativi? I fiori artificiali possono portare colore in ogni angolo della casa, non hanno bisogno di accorgimenti particolari, non necessitano di luce né di acqua. Ce ne sono di bellissimi, realizzati in seta, in vetro oppure in carta. E si possono anche abbinare a piante vere, per un effetto più naturale. Per farli risaltare, scegliete vasi di design come quelli disegnati da Sabrina Fossi.