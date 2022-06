Trasforma la tua casa con lo stile unico dei pattern!

Un grande must del periodo contemporaneo, ma già esplorato da correnti precedenti, è senza dubbio il black&white, il classico e intramontabile contrasto tra bianco e nero. Come nel pret à porter, parallelamente anche l'interior design lo dispiega senza indugi innalzandolo come highlight irrinunciabile. Un pavimento a scacchi bicolor potrà quindi rubare l'attenzione ma porre al contempo le basi per arredi colorati e dosati. Perfetto è infatti l'accostamento con il rosso, colore vivo e pulsante per antonomasia, di cui basta anche solo un piccolo accenno, su tendaggi, complementi o dettagli, per dare il giusto plus all'ambiente. Consigliabile nello specifico per chi amasse questa tipologia di pattern ma non disponesse di metrature ampie, di tinteggiare le pareti circostanti e il soffitto di bianco, proprio per non soffocare gli spazi.