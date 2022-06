Una cucina per ogni segno zodiacale!

Così come i Toro, anche i nativi in Gemelli preferiscono una mescolanza di stili. Sempre alla ricerca di un nuovo modo per esprimere la propria creatività, le persone di questo segno preferiscono delle soluzioni dinamiche e ambienti visivamente ricchi. Per questo motivo, abbiamo scelto questo progetto dello studio DUOLAB dove sono state utilizzate delle soluzioni decorative colorate, sui toni del verde, in contrasto con una cucina più classica.