La ristrutturazione di un gioiello

La facciata interna non ha affatto subito sostanziali trasformazioni, al contrario, si è lavorato per garantire il totale recupero dell'impianto originale. I materiali utilizzati sono tutti naturali. Nello specifico, gli intonaci e le malte sono stati realizzati artigianalmente a base di calce aerea e cacciopesto, materiali in grado di sopportare bene gli sbalzi termici e dall'elevata permeabilità al vapore acqueo, migliorando la qualità dell’aria negli ambienti interni grazie alla traspirazione della muratura. I veri e propri cambiamenti consistono nell'aggiunta del porticato, nell'inserimento del marcapiano che delimita il primo piano e il secondo, e la sostituzione degli infissi. Al di sotto del marcapiano si è optato per un color rosa chiaro, mentre si è scelto di adottare una tonalità di rosa antico per l'area al di sopra di esso.