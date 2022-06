Un appartamento dalle medie dimensioni che è un capolavoro

Quando una famiglia è numerosa ci sono tante esigenze diverse da dover tener presente, tanto nella quotidianità come nella ridefinizione degli spazi di una casa. Tutto deve coincidere, stili, gusti, passioni e desideri, ed è proprio questo che ha guidato la progettazione di questo appartamento. Ci troviamo ad Andria, in Puglia, dove gli esperti dello studio di architettura G/G Associati si sono trovati a dover soddisfare proprio questo tipo di necessità. Il committente è infatti una famiglia composta da sei persone, per la quale si è pensato ad una distribuzione degli spazi fluida e funzionale. Interpareti e vetrate costituiscono gli unici elementi di separazione tra gli ambienti, caratterizzandoli di una particolare continuità. Solo la zona notte è stata accuratamente separata dal resto degli spazi, questo per garantire maggiore privacy e discrezione. Osservando le immagini che seguono, appare infine evidente che il fil rouge dell'intero appartamento è la passione per le d'arte. I due coniugi sono infatti collezionisti di opere d'arte e sculture di valore. Il risultato è un appartamento dal carattere decisamente moderno e all'avanguardia.