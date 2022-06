Rivoluzione in un piccolo appartamento

Expo 2015, oltre ad essere un evento di importanza mondiale, rappresenta una buona occasione di crescita del turismo per la città di Milano. La vasta estensione dell'esposizione, inoltre, fa si che per poterla visitare interamente, al turista non basti un solo giorno. Così sono aumentate le richieste di fitto di appartamenti anche per periodi brevi. Quello che stiamo per presentarvi è proprio uno di questi. Per far fronte a questo genere di richiesta, infatti, il proprietario di questo appartamento ha deciso di rimodernarne lo stile migliorandone di conseguenza la vivibilità. Grazie ad un accurato relooking, l'abitazione ha completamente cambiato aspetto, mostrandosi più attuale e di conseguenza più attraente.