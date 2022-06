Una casa innamorata della natura

Oggi ci occuperemo di una magnifica tenuta in Toscana ristrutturata dagli esperti di Miidesign. Interni ed esterni sono stati progettati in virtù di uno stile rustico ed elegante. I primi prediligono materiali naturali come il cotto, la pietra ed il legno, colori tenui come il corda o nei toni del marrone, e arredi tendenzialmente country ma con un'impronta moderna. Gli esterni invece, sono splendidamente caratterizzati dalla presenza della natura.

Ma ora basta indugiare, e procediamo con la scoperta di questo progetto.