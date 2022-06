Una casetta in stile scandinavo: ecco come ottenerla!

Un altro grande classico delle case in stile scandinavo è costituito dal terrazzino o da un piccolo portico a piano terra, in cui poter pranzare o anche solo trascorrere momenti di sereno relax. Fondamentale quindi, attrezzarsi con comode sedute in legno, midollino o ferro battuto e, se lo spazio lo permette, con un tavolo o più tavolini, per creare ambienti da vivere non solo in estate ma anche durante i mesi più freddi, magari con l’aggiunta di una pratico fungo riscaldante.

Infine, particolare essenziale nelle ambientazioni di ispirazione nordica, mai trascurare piante e fiori: se abbiamo il pollice verde potremmo dare vita a un vero e proprio angolo fiorito, magari puntando su fiori dai colori in contrasto con il rivestimento della casa, come vediamo in questa suggestiva e romantica proposta in cui un tripudio di rosa si staglia su un fondo candido come il latte