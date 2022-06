Suggerimenti per personalizzare le pareti

Volete personalizzare le vostre pareti in maniera originale? Questo è il Libro delle Idee che fa per voi. Esistono svariati modi per decorare i muri di casa, dal trompe l'oeil all'affresco, ogni ambiente ben si presta a questo tipo di tecnica artistica. Ovviamente per ogni camera avremo un motivo diverso, ma il risultato sarà sempre lo stesso: una parete che sarà molto più di un muro, ma diventerà opera d'arte.