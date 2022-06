Guida utile per uno stile industriale impeccabile

Se c’è un materiale che meglio rappresenta lo stile industriale quello è il metallo. L’acciaio, il ferro e l’alluminio sono infatti puliti e duttili, e forniscono un tocco pratico e sofisticato all’ambiente. Per i metalli si consigliano i colori freddi, da evitare invece l'oro e il bronzo. I glitter e il glamour non si addicono a questo stile.

Per quanto riguarda il legno, che sia strutturale o parte di un mobile è importante lasciarlo così com’è, senza nasconderne le eventuali imperfezioni.

I pavimenti possono essere anche in legno, ma per uno stile industriale doc non vi è pavimento più adatto di quello in cemento. Che siano porosi o meno, i pavimenti cementizi forniscono una preziosa continuità visiva specialmente laddove le pareti sono rivestite nello stesso modo.

Questo non vuol dire che all’interno delle case in stile industriale non possano essere utilizzati i tappeti, purché servano solo a definire gli spazi.