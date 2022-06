Tra stile orientale e contemporaneo, la casa per una vita dinamica

Vi ricordate? Nella prima foto si poteva notare una porta in vetro satinato e a tutta altezza, che rompeva l'uniformità del grande volume geometrico in nero. Ebbene, questa porta è il collegamento diretto alla camera da letto, dove il volume da struttura si trasforma in armadio… non male come soluzione per sfruttare al meglio le metrature a disposizione, vero?

La cabina armadio e il bagno della zona notte sono divisi dal’are letto mediante una parete scorrevole in carta di riso.