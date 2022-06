5 miti da sfatare sullo stile rustico

Se vivete in centro città, sicuramente ad un certo punto della settimana vi sarà capitato di desiderare ardentemente di lasciarla per andarvi a rifugiare in montagna, al mare o in campagna. Un piccolo appartamento in periferia può essere l’ideale per questo proposito, meglio ancora per stabilirsi definitivamente. In questi luoghi troverete uno stile architettonico e d'interior in particolare: lo stile rustico. Alcuni lo amano, ma altri lo odiano. Oggi cercheremo di sfatare alcuni falsi miti rispetto a questo modo d’intendere l’abitare grazie ai progetti dei nostri esperti che sconfermeranno i tanti preconcetti che regnano intorno questo stile.