La libreria legno. un classico rivisitato e multiuso

Per gli amanti del recupero una soluzione fai da te è la libreria legno come quella che vedete in foto. Per farla vi occorrono solamente delle belle scatole e scatoline in legno. We Do Wood le ha fatte per voi, così non dovrete faticare con martello e chiodi. Questa fantasiosa, allegra e originale libreria è molto versatile e può contenere libri e anche piccoli ricordi. Nelle parte superiore si possono appoggiare anche altri oggetti e magari qualche candela per creare la giusta atmosfera. Anche su una parete scrostata e vissuta come questa riesce a catturare l'attenzione, bellissima!