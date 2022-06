6 metodi efficaci per disciplinare un bambino pigro in casa

Un altro antidoto a noia e pigrizia può essere quello di coinvolgere il bambino nelle attività culinarie. A partire dalle basi. Scegliete per lui un grembiule coloratissimo (nella foto, i modelli di Aequorea), e uno anche per voi. Potete anche scegliere lo stesso modello, declinato in due misure: in questo modo, il bambino si sentirà un po' come la mamma (o come il papà), e il suo orgoglio esploderà. Ovviamente, i compiti in cucina devono essere commisurati alla sua età. Tenetelo lontano dal fuoco e dai coltelli, insegnategli a impastare, a mescolare… E anche un po' a pasticciare! Gli sembrerà di essere un vero chef!