I mille volti dei salotti classici

Per arredare i salotti classici, un ruolo di fondamentale importanza lo rivestono i materiali. Solo così il soggiorno assume toni regali, e il suo stile si dipinge di un'eleganza senza tempo. Elemento principe di un arredo classico è il legno. Un legno pregiato, raffinato. Sia questo il noce, il rovere, il ciliegio. Un legno che sia, soprattutto, lavorato. I salotti classici hanno tavoli dalle gambe curve, e sedute dai piedi scolpiti. Poche le linee nette, pochissimi gli angoli. Le linee sono morbide, gli schienali sinuosi, i braccioli stondati. Le tende, che nei salotti classici rivestono un ruolo primario, sono morbide. A tutta altezza, hanno tessuti pregiati e tinte preziose: sono oro, avorio, bordeaux. Sono in broccato, per l'inverno, o in lino, per l'estate.

Ogni elemento, nei salotti classici, è studiato per favorire la conversazione. I lunghi divani, le poltrone avvolgenti. Li circondano camini, talvolta colonne, li interrompono tavolini bassi e tavolini alti, spesso rivestiti, almeno in parte, con foglia oro o foglia argento. Lo spazio attorno è ricco di accessori. Specchi, cornici, candelabri, credenze, armadi con vetrine in cui stipare, ordinatamente, pregiati liquori o antiche porcellane. Perché i salotti classici possono essere belli da vedere, ma sono soprattutto belli da vivere.