Gazebo da giardino: design, tradizione e tecnologia

Estate. Un gazebo da giardino, con le sue sedie in ferro battuto e il suo robusto tavolo in pietra, regala riparo dal calore del sole. É la location perfetta per godersi una bibita a bordo piscina. Per vivere una serata tra amici, raccontandosi ricordi d'infanzia tra risate e qualche nostalgia.

Ciascun giardino, grande o piccolo che sia, può accogliere il suo gazebo. Ce n'è di ogni dimensione, colore e materiale. Chi ama lo stile rustico sceglierà un gazebo da giardino in legno, da abbinare ad arredi nello stesso materiale, magari accostati alla pietra e al ferro battuto. I più minimalisti sceglieranno un gazebo da giardino in metallo (ferro o acciaio), trattato in resina epossidica e dipinto di bianco o di nero. Il ferro battuto sarà il preferito dagli animi romantici, mentre i più attenti alla tecnologia e alla sostenibilità sceglieranno un gazebo da giardino orientato al risparmio energetico. Ci sono gazebo fotovoltaici, e ci sono pergole frangisole bioclimatiche, capaci di attenuare l'intensità della luce e di modulare la circolazione dell'aria. Non resta che scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze, ai nostri gusti e al nostro budget.