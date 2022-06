Cabine armadio: le più moderne sono a vista

Una stanza dedicata. O magari un angolo da sfruttare. La cabina armadio perfetta realizza i desideri, accoglie i gusti, abbraccia lo spazio. É uno scrigno prezioso, che spalanca le sue porte su abiti, vestiti e accessori. Su quello che, ogni giorno, ci fa sentire noi stessi. Uno scrigno studiato per svelare. Le strutture sempre più minimali, le porte in vetro trasparente, o la loro totale assenza. Gli abiti, le borse, le scarpe. La cabina armadio, oggi, deve lasciare tutto a vista. Come se fossimo nella boutique di un brand d'alta moda, come se gli accessori diventassero preziose sculture. Da lasciare in mostra, da abbracciare con lo sguardo. Sul fondo, alte pareti bianche, marroni, beige. Talvolta laccate, talvolta color legno. Neutri sfondi di dotazioni sempre più esigenti. Non solo barre porta-abiti e cassettiere, ma anche scarpiere, porta-cravatte, specchi e angoli segreti.

La cabina armadio dei sogni esiste per tutti, fossero anche solo un paio i metri quadrati a disposizione. Grazie ai telai autoportanti ogni vano è sfruttato; boiserie o montanti in alluminio sorreggono gli accessori. A chiuderla, sempre che chiuderla si voglia, porte scorrevoli, chiusure a libro o ante a battente. Perché una cabina armadio sa rappresentarci. Forse più di qualsiasi altra stanza.