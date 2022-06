Cucine di design pratiche e tecnologiche

Per chi è alla ricerca di una cucina design ma ama gli elementi mobili Standard Studio propone un porta oggetti come questo. Questo mobile è un semplice porta stoviglie, pentole, piatti ma ha la particolarità di essere mobile. Infatti sotto ci sono delle ruote. Naturalmente l'uso di un complemento come questo può variare moltissimo in base alle vostre esigenze. Per un periodo di tempo, per esempio, vi può servire in cucina, come porta piatti, ma se vi stancate di usarlo in questo modo, lo potete spostare in un'altra zona della cucina e metterci delle bottiglie di acqua o vino oppure dei libri di cucina. Insomma un oggetto versatile e dal design quasi industriale.