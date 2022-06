Per chi l'estate vuole godersela in piscina

Si parla di relax e godersi l'estate, del liberare la mente, del rigenerarsi, del vivere la giornata al massimo dall'inizio alla fine. E in quanti di noi, non riescono a scaricare del tutto le tensioni, senza produrre adrenalina, energia, movimento? La palestra a portata di mano, proposta da Architer associati , in perfetto stile minimalista è il tocco perfetto per tutti coloro che amano alternare al dolce oziare un po' di fatica. Non è forse l'ideale alternare una bella nuotata piscina ad una corsa in cyclette?