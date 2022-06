Sfatiamo i 4 miti sullo stile tropicale

Pensando alle foreste e ai grandi spazi delle aree tropicali – dove perfino rettili e farfalle assumono forme inaspettatamente grandi- verrebbe spontaneo chiedersi se lo stile tropicale può essere adatto anche a un piccolo appartamento.

L'ultima ispirazione però ha un nome che già spiega tutto: Little Paradise! Si tratta di un'installazione davvero semplice da montare per chiunque, pensata per valorizzare i piccoli balconi in città. Questi ambienti infatti, troppo spesso sono trascurati, pur avendo tutte le carte in regola per essere a pieno titolo uno spazio per godersi la vita all'aria aperta. Little Paradise viene incontro a questa esigenza con un design ecologico ed economico, fatto di materiali di recupero naturali e un design semplice ma splendidamente incorniciato da rigogliose piante tropicali!