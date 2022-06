Il letto matrimoniale? A noi piace alternativo!

Se viviamo in un monolocale, oppure desideriamo avere a disposizione un comodo letto matrimoniale aggiuntivo, per eventuali ospiti, potremmo prendere in considerazione il letto a scomparsa. Si tratta infatti di una valida alternativa al divano letto, perfettamente integrabile in ogni tipo di ambiente. Basterà infatti un semplice gesto e dal mobile libreria, o dal guardaroba, apparirà come per magia un comodo letto a ribalta, pronto per essere subito utilizzato, come vediamo in questa proposta dal design giovane e moderno.