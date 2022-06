Vivere la casa all'aperto: l'arredo terrazzo giusto

Le coperture per terrazzo esistono in moltissimi tipi. Si possono scegliere delle semplici tende oppure delle vere e proprie coperture. Per chi ha un grande terrazzo si può pensare di coprire solo metà dell'area disponibile, in modo da creare come qui, una zona pranzo cena e una zona relax o solarium. Questa copertura è un vero arredo terrazzo infatti ha delle belle lamiere che coprono, posizionate a scacchiera in modo da far filtrare anche la luce di giorno, un'ottima soluzione per chi non vuole chiudere totalmente il terrazzo.