Una villa dalle mille sorprese

Oggi andremo a far visita ad una villa sul lago che risale al 1922. Ci troviamo a Lierna, sul Lago di Como, per vedere da vicino un edificio che è riuscito a combinare un'architettura classica, che non ha perso il suo fascino antico, con un interior progettato in maniera esemplare per poter essere quanto più adatto possibile alla vita contemporanea.

Gli interni danno così vita ad un linguaggio d’arredamento davvero particolare, con la modernità di alcune soluzioni pensate su misura per la zona giorno, che però ben si addicono anche ad altri tipologie di abitazioni. Il progetto ha visto al lavoro l’Arch.Isabella Maruti.