Letto contenitore: inventare lo spazio

Le case si rimpiccioliscono, e l'ingegno scende in campo. Si creano vani, nicchie, si inventano contenitori in ogni stanza. Persino il letto, diventa un letto contenitore. Il posto perfetto in cui stipare, ordinatamente, lenzuola e coperte, asciugamani e accappatoi, valigie, giochi, e tutto quanto necessitiamo nascondere. Una soluzione pratica, che non disdegna però l'aspetto estetico. Il letto contenitore, oggi, è sempre più votato al design. Che sia in tessuto o in legno, che sia classico o moderno, è il complemento imperdibile. Per la camera, come per la cameretta.

Il letto contenitore può essere di due tipologie. C'è il modello con contenitori estraibili, e c'è il letto contenitore con toghe e materasso sollevabili che, anche da aperto, occupa il perimetro del letto stesso, senza rubare un centimetro in più. Una soluzione discreta. Il trucco che c'è, ma non si vede. La struttura si solleva in obliquo, o in verticale, ed ecco comparire il vano del nostro letto contenitore. Nel primo caso, a fare da perno è il lato della testata. Nel secondo, rete e materasso si sollevano insieme al piano di calpestio, e avvicinarsi al vano è molto più semplice. C'è persino il letto contenitore elettrico, adatto a chi non ha una grande forza.