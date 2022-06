Fascino rustico senza tempo

Lo stile rustico esercita un'attrazione speciale su molti di noi e sebbene utilizzare pietra e legno in abbondanza rappresenti sempre un piccolo rischio in termini di luminosità e e percezione degli spazi, in alcuni casi vale davvero la pena di correrlo. Il primo progetto di questo lunedì è dunque una casa rustica con tutti i connotati degni di questo stile, strutturati però in modo da essere coerenti con la vita moderna..vediamo come!