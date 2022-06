Letti matrimoniali: piccoli mondi privati

Testate alte, imponenti. Imbottiture che suggeriscono intimi sonni e morbidi risvegli. Oppure il legno, il ferro battute, le linee minimaliste. Mai come adesso, i letti matrimoniali sono in grado di raccontare, e di raccontarci. Ci sono letti che paiono sculture, fatti per essere ammirati e per essere vissuti. Ci sono letti che sembrano scomparire, per regalare spazio quando spazio non ce n'è. Ci sono letti king size, imponenti e principeschi. Ci sono letti matrimoniali rotondi, a baldacchino, classici o moderni. Letti color legno, e letti che seguono le ultime tendenze della moda. Fantasia e praticità si uniscono, e il risultato è uno stile solo nostro.

Chi ama lo stile retrò punterà sui letti matrimoniali a baldacchino, sul legno massello e il ferro battuto. Gli amanti dello stile etnico sceglieranno letti matrimoniali in bambù, colori accesi – con il rosso Cina a farla da padrone – o modelli futon. Per i fanatici dello stile classico ecco le testate intagliate e i dettagli ricamati, per chi adora il moderno gli intrecci di legni e le linee geometriche, per gli eclettici i letti matrimoniali rotondi, e i contenitori a giorno.

Tutto pare studiato per camere da letto che somigliano a lussuose suite. Seppure gli spazi siano sempre più piccoli, i letti matrimoniali rimangono protagonisti. Le camere subiscono le influenze dell'area living, ed è un tutt'uno di librerie, vani a giorno e tessuti glamour. Al centro di tutto, il letto. Letti matrimoniali dalle testate straordinarie, piccole opere d'arte fatte di forme e di colori. Espressioni di stili, di personalità. Da vivere nel privato, da mostrare con orgoglio. Linee morbide e avvolgenti, oppure strutture semplici dai rimandi architettonici. Ognuno ha il suo, di letto. Perché quando chiude gli occhi, e si abbandona al sonno, deve poter essere esattamente lì, nella camera da letto in cui ha scelto di stare.