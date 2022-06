9 tocchi per portare l'estate in casa!

Il primo ambiente che prenderemo in considerazione è il salotto, generalmente la prima delle stanze in cui ci si imbatte una volta varcata la soglia di casa. E cosa più di ogni altra evoca alla mente la bella stagione, se non il fasciato bianco e blu? Come scelta di un tessuto, come parato, o addirittura come accostamento tra le possibili decorazioni, questa combinazione si conferma essere ancora una volta un classico dal fascino intramontabile. Nello specifico, in questa immagine viene proposto un parato a fasce larghe applicato ad una sola delle quattro pareti della stanza. Un accostamento delizioso sia se si considera la porta in legno dipinto di bianco, sia se si opta per un singolare arredo in stile scandinavo.