Rendere la casa accogliente durante l'inverno

Accessori importanti nel definire lo stile e il carattere della propria casa sono i tessili, come tende e cuscini. Questi elementi aiutano in maniera preponderante a determinare l'aspetto dell'ambiente e a trasmettere un'atmosfera accogliente e familiare. Sono accessori facilmente adattabili e intercambiabili in base ai diversi periodi dell'anno e in base alle proprie esigenze. Così si può scegliere di utilizzare dei tessuti più pesanti e caldi, come la lana e il caldo cotone, durante l'inverno per ricoprire i divani o foderare i cuscini, e dei tessuti più leggeri, come l'organza, per le tende da sistemare alle finestre delle stanze nel periodo estivo, in modo da permettere una facile aerazione degli ambienti. E' possibile giocare con i colori, creando dei contrasti con le tinte dei mobili oppure dare continuità cromatica utilizzando gradazioni diverse dello stesso colore dell'arredamento. Tutto dipende dal proprio gusto e dal proprio estro creativo.