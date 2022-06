Un tocco femminile per un bagno trendy e cool!

Per introdurre un tocco chic ed estroso all'interno del proprio bagno si può scegliere di utilizzare dei mobili e dei sanitari viola. In questo modo anche in presenza di pareti bianche o a tinta unica l'arredamento spezzerebbe l'uniformità cromatica e farebbe risaltare i contorni e i dettagli dei nostri oggetti di arredo. Specchi, lavabo, vasca, armadietti, ripiani, mensole di tonalità uguale o sfumata renderebbero l'ambiente particolare e originale, contribuirebbero a renderlo personale e unico. In commercio le alternative possibili sono molteplici e sempre più particolareggiate; per dare un tocco di originalità e per personalizzare il proprio bagno in maniera efficace e piacevole bastano pochi dettagli e piccoli accorgimenti.