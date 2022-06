6 idee per rendere il giardino a prova di animale domestico

Per non complicare la vita al nostro amico e non renderlo responsabile di danni permanenti al nostro giardino è bene fare una scelta oculata in merito al tipo di vegetazione che s vuole far crescere.. E' meglio piantare alberi da frutto, sopratutto se lo spazio è limitato, come il limone, i cui fiori profumeranno il giardino, o l'albicocco, che regalerà gustosissimi frutti durante il periodo estivo; oppure alberi ornamentali, dalla chioma florida, come l'acero, la betulla o la magnolia, che oltre a guarnire ed arricchire il giardino, proteggono anche dal caldo estivo. Meglio evitare la coltivazione di fiori delicati come il geranio, l'orchidea o le margherite che sicuramente darebbero un tocco di colore e di gioia al giardino, ma che non si adattano bene in un ambiente con animali