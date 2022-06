Le regole d'oro per demolire le pareti di casa

Succede spesso di voler cambiare l'aspetto di casa e la disposizione delle stanze per necessità o per desiderio di rinnovo e di riqualificazione degli spazi. Abbattere un muro aumenta la volumetria della casa, mette in comunicazione diretta gli ambienti, favorisce la portata di luce. Prima di procedere con i lavori è bene avere chiaro quale risultato si vuole ottenere e tenere in considerazione non solo il lato puramente estetico ma anche, e sopratutto, la funzionalità degli spazi. Occorre inoltre effettuare una serie di verifiche per essere sicuri che si possa procedere con la demolizione di una determinata parete. Si può demolire un muro se non sono presenti passaggi di tubazioni e impianti elettrici, se non è una struttura portante, se non comporta squilibri e pericoli per la sicurezza. Di seguito alcuni suggerimenti per capire come e se è possibile effettuare la demolizione di una parete interna.