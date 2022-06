Testate per il letto: le più belle sono imbottite e in legno

Iniziamo però dal classico. Questa testata in midollino è in stile francese, e anche se la troviamo in un tipo di arredamento non moderno è stata reinterpretata e rinfrescata: eccola dunque apparire in una veste totalmente nuova, con profili in bianco, morbidi e puliti . Per completare questo tipo di testata non vi occorre molto, solo della biancheria fresca e ricamata, se avete le classiche lenzuola della nonna in un baule, tiratele fuori, si abbineranno alla perfezione!