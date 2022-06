Riprogettare la cucina in sole 6 semplici mosse

Non fanno eccezione dall'ipotesi di aggiunta di spazio nemmeno gli armadietti ad ante o cassetti, particolarmente amati dalle cucine rustiche e dal sapore shabby-chic. Soprattutto se non disponete di una cucina XL ma la metratura è ristretta, scegliere una configurazione modulare o aggiungere armadietti pensili in un secondo momento per disporre di più spazio per riporre gli oggetti, è la scelta più comoda. Se la vostra cucina comprende già mobiletti coordinati e comprarne di nuovi significherebbe inquinarne lo stile in quanto differenti e dalle fattezze totalmente diverse, potreste sempre optare per mobiletti e armadietti su misura, in legno laccato del colore che vi serve. In alternativa, per gli amanti delle case eclettiche in cui non per forza tutto deve essere perfettamente abbinato, può rivelarsi divertente e creativa una soluzione a contrasto, in cui il pattern o la tinta del nuovo pensile funge da elemento d'arredo unico e non solo pratico.