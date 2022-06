Idee per una camera da letto diversa dalle altre

Carta da parati a righe grandi e mobili in stile shabby: non serve molto altro a questa camera da letto per essere unica. La fattezza artigianale dei mobili è probabilmente quello che fa la differenza, ma se state già pensando a costi impossibili potete ricredervi: realizzare un mobile in stile shabby con il fai da te è molto più semplice di quanto non si creda di solito. Partendo da un vecchio mobile, dopo aver rimosso la vecchia vernice bisogna solo armarsi di olio di gomito e pazienza per la nuova verniciatura e l'effetto finale di ceratura.