5 consigli per lo stile scandinavo in casa

Lo stile scandinavo si caratterizza per le linee pulite, i materiali di qualità e il design semplice e funzionale. Ma non vi fate ingannare, non c’è bisogno di quel tavolo o di quella sedia particolare per avere questo stile in casa. Un pavimento in parquet sicuramente aiuterà, ma per quanto riguarda l’arredamento ricordatevi solo di puntare sul legno o su altri materiali puri. Se questi arredi non sono chiari, è comunque possibile portare un po’ di brio e luminosità con dettagli colorati, stessa cosa per le sedie.