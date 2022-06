Una villa vecchia e buia ristrutturata come un gioiellino

Ora vediamo una luminosa, moderna cucina, davvero invitante: qualsiasi cuoco sarebbe felice di trascorrere ore di lavoro in questo spazio. Funzionale ed elegante, è colorata da una tavolozza dominata da un bianco luminoso, impossibile immaginare la cucina deprimente e buio che c'era prima. Optando per superfici più lucide, la nuova versione integra perfettamente legno, acciaio e vetro. Sotto il vano della finestra, è stata creata una comoda panca rivestita in tessuto blu, in modo da rendere la cucina non solo uno spazio per il lavoro ma anche per la socialità.