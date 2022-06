Quanto costa una piscina?

Si può optare per una piscina in muratura, in cui le pareti e il fondo sono totalmente realizzate in cemento e mattoni, che garantisce un'ottima resa e una lunga durata nel tempo, oppure una piscina prefabbricata costituita dal fondo in cemento e dalle pareti in acciaio zincato. Questa tipologia garantisce tempi di realizzazione più brevi e un costo inferiore. inoltre è molto più duttile in quanto si adatta senza difficoltà a piccoli spazi e a dislivelli del terreno. Si può spaziare tra diverse tipologie di rivestimenti, resina, PVC, mosaico o maiolica in ceramica, in base al risultato che si vuole ottenere e ai costi che si vogliono affrontare sia per la realizzazione sia per la manutenzione. Qualunque sia la scelta un passaggio obbligato da fare è quello di isolare la pavimentazione e impermeabilizzare la superficie in modo da scongiurare perdite e fughe di acqua e umidità.