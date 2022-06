La magia di un casolare rustico ma moderno

Per gli interni sono state create abitazioni dalla duplice anima e in questa foto è molto chiaro in che modo: il soggiorno si concretizza con un volume centrare ampio e della linea moderna che ospita il camino; in rivestimenti invece si pongono tra passato e presente, tranne il bellissimo tetto in legno, simbolo della tradizione. Prima dei lavori, la zona giorno al primo piano aveva dei pavimenti in cotto di bassa qualità, che oggi ha lasciato il posto ad una variate molto più d’effetto.