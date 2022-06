Da magazzino a comodo appartamento per giovane coppia

Sono anni ormai che le case di ringhiera hanno perso la loro connotazione originaria, case per poveri emigranti in cerca di un'abitazione qualunque. Proprio come i loft, queste abitazioni sono diventate una tendenza sempre più popolare tra gli under 40, rivelando insospettate potenzialità in termini di design.

Oggi vi portiamo dunque proprio all'interno di uno di questi edifici, e più precisamente in un ex magazzino ristrutturato, 60 mq diventati il nuovo nido di una giovane coppia.