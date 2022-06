Come Scegliere il Divano? Dimensioni e Consigli

Quando scegliamo il colore per il nostro divano, il consiglio è di orientarci su tonalità già presenti in casa, o per lo meno nel soggiorno, per creare armonia nell’ambiente. In ogni caso per non sbagliare, potremmo optare per tinte neutre, come il bianco, il beige o il grigio, perfetti da accostare ad ogni altro colore, come vediamo in questa proposta.