L'estate in barca: Wally / / 47

L'estate cambia totalmente il modo ed il concetto dell'abitare. Ecco il motivo per cui oggi ci occupiamo non propriamente di una casa, ma di un'imbarcazione. Le ore più intense e divertenti di questi mesi sono tra le onde per una gita tra isole bellissime, oppure al largo per un semplice tuffo lontani dalle spiagge caotiche, Wally / / 47 offre tutto quello che si può desiderare per questi mesi davvero speciali.