Il progetto di un appartamento pieno di luce

Nel momento in cui si inizia a progettare un appartamento, tra le variabili dal peso più rilevante c'è naturalmente, l'apporto di luce naturale, un elemento che influenza moltissimo il benessere tra le pareti domestiche, in grado di cambiare la percezione stessa degli spazi. Ecco dunque l'esempio di un progetto a Milano, un appartamento che secondo noi riunisce in sé tutte le caratteristiche per favorire al massimo l'entrata della luce naturale tra le sue mura.