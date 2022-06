9 idee per una casa in perfetto stile mediterraneo

Rimaniamo all'esterno, ma cambiamo giardino. Questa immagine del progetto dello Studio di Architettura di Manuela Zecca ci viene in aiuto per mostrare un altro elemento fondamentale per uno spazio in stile mediterraneo: per creare infatti l’atmosfera giusta, dovrete pensare ad un mix tra piante e piccoli o grandi oggetti da esterno. Cosa scegliere? Vasi in cotto, statue in pietra, arredi in legno, l’importante è usare materiali semplici.