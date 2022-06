La straordinaria trasformazione di un'incredibile villa anni '60

Oggi andremo alla scoperta di una bellissima villetta anni '60, la cui ristrutturazione, ad opera degli esperti di Plus Concept Studio, ha praticamente stravolto la sua disposizione interna e parte della facciata esterna. L'edificio dispone di un doppio affaccio su strada. Le mura esterne sono state conservate, anche se ad esse sono stati aggiunti due ampliamenti che si affacciano su due delle facciate perfettamente intonacate. Enormi finestre verticali racchiuse all’interno di cornici metalliche inglobano le aperture dei 2 piani interni, mentre un rivestimento in Teak caratterizza due delle facciate. All'interno gli spazi sono stati completamente reinventati, mentre gli arredi progettati su disegno. Il piano terra è stato suddiviso in modo da creare gli ambienti di servizio, quali autorimesse, lavanderia, centrale termica, bagno e deposito. Una particolarissima scala posta all'ingresso porta invece al primo piano. Qui si trova la zona giorno che, ricavata dalla demolizione del solaio per aumentare l’altezza, lascia spazio alla cucina, una camera letto con cabina armadio e un bagno. Una scala, infine, porta al sottotetto provvisto di una camera da letto con bagno privato.