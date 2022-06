5 idee per decorare casa vincendo la malinconia invernale

Eccoci giunti alla fine delle festività natalizie: in un attimo i giorni di vacanza si sono susseguiti veloci, uno dopo l’altro, fino all’Epifania, che come ben ci ricorda il detto, tutte le feste si porta via. E passate le feste, rimane l‘inverno, in realtà appena iniziato, con tutto il suo fascino e la sua magia, ma anche con quel pizzico di malinconia che a volte sembra rendere le giornate interminabili e ancor più fredde di quanto lo siano davvero. Una malinconia che a volte può trasformarsi anche in vero e proprio malessere, come hanno recentemente evidenziato molti psicologi e ricercatori, coniando addirittura il termine “winter blues”, depressione invernale.

Ma come fare per non lasciarsi travolgere da questa sottile malinconia invernale? Innanzi tutto è fondamentale creare attorno a noi un’atmosfera ricca di energia e stimoli positivi, che ci facciano sentire protetti e sereni, aiutandoci ad affrontare la quotidianità con il sorriso. Lasciamoci quindi ispirare dai consigli selezionati dai nostri esperti: 5 idee di stile, da cui potremmo prendere spunto per decorare con armonia la nostra casa e dare così vita ad un ambiente confortevole e accogliente, in cui ogni malinconia sia bandita!