5 Terrazze per 5 Piccoli Sogni da Realizzare!

Chi non conosce l'inebriante sensazione di sollievo di una boccata fresca d'ossigeno dopo ore di lavoro o di studio? Specialmente per chi vive in appartamento, un piccolo spazio all'aperto può essere davvero essenziale, anche se la nostra moderna vita al chiuso tende a farcelo dimenticare. Eppure i benefici di almeno una mezz'ora trascorsa sulla nostra terrazza non sono trascurabili, non solo sull'umore ma sopratutto sulla nostra salute. Ad esempio, sapevate che stare all'aria aperta prima di andare a dormire può essere un grande aiuto per chi ha disturbi del sonno?

Capirete dunque che il nostro Libro delle idee di oggi ha più di una buona ragione: andiamo subito con la nostra prima foto dunque! Siamo in una casa sull'isola di Panarea, un meraviglioso contesto mediterraneo per un progetto davvero alla sua altezza, come possiamo ben percepire da come si presenta la terrazza. Una copertura vegetale con travi di legno a sostegno è stata davvero la scelta più coerente da accompagnare alle mura e ai parapetti bianchissimi, a cui fanno da decorazione i fiori e i rampicanti.