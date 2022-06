A casa di Luana: una poesia minimal e total white

La cucina è di fatto collocata in un altro ambiente, il cui ruolo è ben definito da tramezzi. Come possiamo però osservare bene da questa foto, un'apertura sullo schienale della cucina stessa fornisce il punto di comunicazione con l'ambiente circostante. La comodità di questa soluzione non è da poco, visto che, ma il proprio come in un ristorante, chi è a lavoro ai fornelli può passare facilmente vivande e pietanze a chi dall'altra parte, si occupa di preparare la tavola.