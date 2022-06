Due cuori e una capanna.. unica e moderna!

Non appena si accede all'appartamento ci si scontra con la cucina, in particolare con un muretto in cartongesso che non solo funge da spalla al mobile ad angolo, ma separa la zona della cucina con quella destinata all'ingresso, delimitandone gli spazi. L'intero ambiente altro non è che un living. L'area riservata alla cucina è inoltre evidenziata da un tipo di pavimentazione che cambia non appena si accede alla zona soggiorno. Infine, anche il soffitto cambia. Ribassato con una particolare controsoffittatura, presenta una gola luminosa che, oltre a caratterizzare l'ambiente, termina in corrispondenza della fine della cucina. Quest'ultima è raccolta ma confortevole, moderna e ben accessoriata, lo spazio ideale per divertirsi a sperimentare piatti nuovi!