Un progetto su misura per una piccola famiglia

L'ingresso apre direttamente sul living, un ambiente che si sviluppa in lunghezza con una grande apertura all'estremo opposto. Il pavimento è rivestito con parquet chiaro che perimetralmente accoglie un insieme di faretti così che, quando accesi, possano disegnare il percorso. Le pareti sono bianche, così come la maggior parte degli arredi, e questo fa si che l'ambiente appaia più grande e luminoso. Il soffitto è invece di un grigio chiaro che, interrompendo il candore della stanza, sembra sigillarla come un coperchio.

La cucina si sviluppa sulla sinistra. Discreta e moderna, presenta uno stile decisamente minimalista. L'armadiatura raggiunge il soffitto, i pensili che contengono la cappa sono invece di poco più bassi, mentre la base posta verticalmente dimezza le altezze. Al centro del soggiorno il grande tavolo quadrato in legno di rovere è stato progettato e realizzato su misura.