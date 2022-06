Una villa non solo minimal

L’Italia meridionale nasconde sempre dei segreti incredibili, anche dove meno ce li aspettiamo. Greci, romani, francesi, spagnoli, questa terra ha vissuto uno splendore diverso a seconda dei popoli che hanno deciso di conquistarla e di renderla la loro casa. Anche l’architettura ha sicuramente passato diversi cambiamenti fino a ritrovarsi inclusa in uno stile mediterraneo semplice ed elegante. Oggi andiamo verso Telese, in provincia di Benevento, ma ci fermiamo prima e per la precisione a Melizzano, a due passi dal Parco Naturale Regionale Taburno-Camposauro. Il progetto che andremo ad osservare è riuscito ad unire un’architettura tradizionale ad elementi moderni, vediamo in che modo!